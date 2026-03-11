AFAD Duyurdu! Denizli Buldan'da Deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.
5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU
9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.
