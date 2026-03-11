AFAD Duyurdu! Denizli Buldan'da Deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu! Denizli Buldan'da Deprem
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Denizli Deprem
Döşemealtı Belediyesi'ne Operasyon: Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den
ÇOK OKUNANLAR
Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş
Döşemealtı Belediyesi'ne Operasyon: Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Eski Belediye Başkanı Dahil 22 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
ABD - İran - İsrail Savaşında 12.Gün | ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman! Ölüm Füzeleri Ateşleniyor ABD ve İsrail Üslerine Yoğun Bombardıman
Okan Buruk’tan Liverpool Mesajı: 'Tesadüf Olmadığını Gösterdik' Buruk’tan Liverpool Mesajı: 'Tesadüf Olmadığını...'
APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den APP Plaka Kaosunda Mutlu Son: Talimat İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den