AFAD Duyurdu! Denizli Buldan'da Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

5,4 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 07.42'de meydana geldi.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

9 Mart sabah saatlerinde Denizli güne 5,1 büyüklüğünde deprem ile uyanmıştı. Bölgede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş ve ekipler inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başlamıştı.

