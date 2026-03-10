İsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden Etti

İsrail saldırıları Lübnan’da bir haftada 700 bini aşkın kişinin evlerini terk etmesine yol açtı. Suriyeliler ve Lübnanlılar sınırları aşarken BM, durumu 'kriz boyutunda' olarak nitelendirdi.

İsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden Etti
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da bir haftada 700 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. 28 Şubat’tan bu yana süren çatışmalarda Suriyeliler ve Lübnanlılar sınırları geçerek göç etmek zorunda kaldı.

BMMYK Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, resmi kayıtlara göre 667 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini, 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700’den fazla Lübnanlının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

