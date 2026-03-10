İsrail'in Lübnan Saldırıları 700 Bin Kişiyi Yerinden Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), İsrail’in saldırıları nedeniyle Lübnan’da bir haftada 700 bini aşkın kişinin evlerini terk ettiğini açıkladı. 28 Şubat’tan bu yana süren çatışmalarda Suriyeliler ve Lübnanlılar sınırları geçerek göç etmek zorunda kaldı.

BMMYK Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, resmi kayıtlara göre 667 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini, 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700’den fazla Lübnanlının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Kaynak: AA