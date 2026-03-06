İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 217'ye Çıktı

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 217'ye, yaralı sayısı 798'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan Saldırılarında Ölü Sayısı 217'ye Çıktı
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217’ye, yaralı sayısının ise 798'e çıktığı belirtildi. Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 Mart'tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edildiğini iddia ederek, ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

