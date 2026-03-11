Okan Buruk’tan Liverpool Mesajı: 'Tesadüf Olmadığını Gösterdik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool’u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Buruk, sarı kart sınırındaki oyuncular için endişe duyduğunu da dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon Liverpool’a karşı ikinci kez kazandıklarını hatırlatan Buruk, ilk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdiklerini söyledi.

"Muhteşem bir atmosfer vardı" diyen Buruk, "Maçın başından sonuna kadar hem tribünlerin hem de takımın duygusu çok yüksekti. Beraber savunduk, beraber hücum yaptık. Bu çok değerli" ifadelerini kullandı.

'DEPLASMAN ZOR GEÇECEK'

Rövanş maçı öncesinde avantaj yakaladıklarını belirten Buruk, deplasmandaki karşılaşmanın zor geçeceğini söyledi. "Orada da aynı istek ve tutkuyla oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp son 8’e kalmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

KART ENDİŞESİ

Sarı kart sınırındaki oyuncular nedeniyle endişe yaşadığını da dile getiren Buruk, “Kart cezalarından korkuyordum. Davinson’a gösterilen kart tartışmalıydı ama onun dışında kart çıkmadı” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada daha farklı bir skor elde edebileceklerini söyleyen Buruk, "Skor 2-0 ya da 3-0 olabilirdi. Rakibimiz de gol bulabilirdi. Anfield’da daha farklı bir maç olacak" dedi.

