Kalp Krizi Geçirmişti: Trabzonspor'un Yardımcı Antrenöründen Acı Haber

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kurtarılamadı.

Son Güncelleme:
Trabzonspor teknik heyetinin sevilen ismi Orhan Kaynak'tan kötü haber geldi. Kaynak, rutin bir yemek esnasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden kulüp çalışanlarının vakit kaybetmeden haber vermesi üzerine tesislerdeki sağlık birimleri saniyeler içinde olay yerine ulaştı.

Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği saptanan Kaynak’a yoğun bir tıbbi müdahalede bulunuldu. Kaynak, acil koduyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaynak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AYRINTILAR GELİYOR...

