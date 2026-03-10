Kalp Krizi Geçirmişti: Trabzonspor'un Yardımcı Antrenöründen Acı Haber
Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kulüp tesislerinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan kurtarılamadı.
Trabzonspor teknik heyetinin sevilen ismi Orhan Kaynak'tan kötü haber geldi. Kaynak, rutin bir yemek esnasında aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden kulüp çalışanlarının vakit kaybetmeden haber vermesi üzerine tesislerdeki sağlık birimleri saniyeler içinde olay yerine ulaştı.
Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği saptanan Kaynak’a yoğun bir tıbbi müdahalede bulunuldu. Kaynak, acil koduyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaynak, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 10, 2026
Trabzonspor’umuzun hafızasında daima saygıyla anılacak olan Orhan… pic.twitter.com/tiM61VrGS5
