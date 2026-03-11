Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İsa Divanlı Mahallesi 5. Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak metruk bir binada bir erkeğin hareketsiz yattığını bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde çıplak ve kanlar içinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 62 yaşındaki Osman Doğan’a ait olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA DARP İZİ

Vücudunda çok sayıda darp izi bulunan Doğan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

