Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde metruk bir binada 62 yaşındaki Osman Doğan’ın cansız bedeni bulundu. Vücudunda çok sayıda darp izi tespit edilen Doğan’ın ölümüyle ilgili polis ekipleri cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İsa Divanlı Mahallesi 5. Sokak’ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak metruk bir binada bir erkeğin hareketsiz yattığını bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde çıplak ve kanlar içinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 62 yaşındaki Osman Doğan’a ait olduğu tespit edildi.

Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş - Resim : 1

ÇOK SAYIDA DARP İZİ

Vücudunda çok sayıda darp izi bulunan Doğan’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken KatledildiYine 'Boşanma Aşaması' Yine Cinayet: İstanbul'da Bir Kadın Sokakta Yürürken KatledildiGüncel

Kayseri'de Düğün Gecesi Sır Ölüm: Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın Ailesinden Şok İddiaKayseri'de Düğün Gecesi Sır Ölüm: Uzman Çavuş Ümit Canpolat'ın Ailesinden Şok İddiaGüncel

Konteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuKonteyner Cinayetinde Kan Donduran Detaylar: Durdona Khokimova'nın Ailesi İlk Kez KonuştuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TBMM’de 4 Saatlik Kapalı Oturum: Gündem İran TBMM’de 4 Saatlik Kapalı Oturum
Yozgat'ta Okul Müdürünü Darbeden Veli Yakalandı Yozgat'ta Okul Müdürünü Darbeden Veli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk’tan Liverpool Mesajı: 'Tesadüf Olmadığını Gösterdik' Buruk’tan Liverpool Mesajı: 'Tesadüf Olmadığını...'
Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş Metruk Binada Dehşet: Yaşlı Adam Darbedilerek Öldürülmüş
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme
ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: ABD'den Kara Harekatı Sinyali ABD'den Kara Harekatı Sinyali