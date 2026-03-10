RAMS Park’ta Büyük Kapışma: Aslan'dan Liverpool’a Yine Aynı Tarife

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, daha önceki karşılaşmada olduğu gibi İngiliz devini yine tek golle geçerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’a galibiyeti getiren gol 7. dakikada Mario Lemina’dan geldi. Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu iyi takip eden Lemina, topu ağlara gönderdi.

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

Liverpool özellikle ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Ancak kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. İngiliz ekibinin 73. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinde Konate’nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray’da Victor Osimhen’in 62. dakikada kaydettiği gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Sarı kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak, Anfield’da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı hanesine yazdırdı. Rövanş karşılaşması 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.

