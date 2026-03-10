RAMS Park’ta Büyük Kapışma: Aslan'dan Liverpool’a Yine Aynı Tarife

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u yine 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar Anfield’daki rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

Son Güncelleme:
RAMS Park’ta Büyük Kapışma: Aslan'dan Liverpool’a Yine Aynı Tarife
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar, daha önceki karşılaşmada olduğu gibi İngiliz devini yine tek golle geçerek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray’a galibiyeti getiren gol 7. dakikada Mario Lemina’dan geldi. Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu iyi takip eden Lemina, topu ağlara gönderdi.

RAMS Park’ta Büyük Kapışma: Aslan'dan Liverpool’a Yine Aynı Tarife - Resim : 1

UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ

Liverpool özellikle ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırdı. Ancak kaleci Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla gole izin vermedi. İngiliz ekibinin 73. dakikada bulduğu gol ise VAR incelemesinde Konate’nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray’da Victor Osimhen’in 62. dakikada kaydettiği gol de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

RAMS Park’ta Büyük Kapışma: Aslan'dan Liverpool’a Yine Aynı Tarife - Resim : 2

Sarı kırmızılı ekip sahadan 1-0 galip ayrılarak, Anfield’da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı hanesine yazdırdı. Rövanş karşılaşması 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Liverpool
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kalp Krizi Geçirmişti: Trabzonspor'un Yardımcı Antrenöründen Acı Haber Trabzonspor'un Yardımcı Antrenöründen Acı Haber
Galatasaray-Liverpool Maçının 11'leri Belli Oldu Galatasaray-Liverpool Maçının 11'leri Belli Oldu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var Milyonlarca Sürücünün Vazgeçilmeziydi... Arabasına Taktıran Yandı, Artık Büyük Cezası Var
Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı Trump’ın İran Çıkışı Petrolü Düşürdü, Borsaları Toparladı
Rojin Kabaiş'in Telefonunda Kritik Gelişme: Üç Ay Önce İspanya'ya Gönderilmişti Rojin Kabaiş'in Ölümünde Kritik Gelişme
ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: ABD'den Kara Harekatı Sinyali ABD'den Kara Harekatı Sinyali
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Yeni Dönem Vurgusu: Güne Operasyon Haberleriyle Uyanmayacağız