ABD-İsrail-İran Savaşında 11. Gün: ABD'den Kara Harekatı Sinyali

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD-İsrail-İran savaşı Orta Doğu ülkelerini de etkilerken bölgede gerilim devam ediyor.

İran’da dini lideri belirleme görevine sahip olan Uzmanlar Meclisi, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiği öne sürülen Ali Hamaney’in ardından yeni dini liderin belirlendiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’in Meclis üyelerinin “ezici oy çoğunluğu” ile İran’ın yeni dini lideri olarak seçildiği duyuruldu.

Kararın ardından uluslararası kamuoyundan da peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in dini lider olarak seçilmesini “Bence büyük bir hata yaptılar” ifadeleriyle değerlendirirdi. Trump ayrıca bölgede yaşanan askeri gerilime değinerek savaşın büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü söyledi.

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de dikkat çeken Trump, gemilerin şu anda boğazdan geçiş yapabildiğini ifade etti. Ancak ABD yönetiminin gerekirse boğazı “kontrol altına almayı” düşünebileceğini belirterek bölgenin stratejik önemine dikkat çekti. Trump, geçişlerin İran tarafından yeniden engellemesi ihtimaline dair ise sert mesajlar verirken, "20 kat daha sert bir şekilde vurulur" ifadesini kullandı.

Öte yandan Lübnan cephesinde de dikkat çekici bir diplomatik girişim gündeme geldi. İddialara göre Lübnan Hükümeti, İsrail ile devam eden saldırıları sona erdirmek amacıyla ABD aracılığıyla doğrudan müzakerelerin başlatılmasını teklif etti. Lübnan, dün İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan çoğu kız öğrenci olan 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında Trump, " Yeterince bilgim yok" yanıtını verdi.

23.00 ABD'DEN HÜRMÜZ HAMLESİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın talimatı üzerine ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak için ilave seçenekler hazırladığını belirtti. Artan petrol fiyatları ve buna bağlı olarak ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesi konusunda Trump'ın süreci yakından takip ettiğini anlatan ABD'li Sözcü, İran'la ilgili askeri sürecin tamamlanmasının ardından petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Bunun için Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açık kalması gerektiğinin farkında olduklarını vurgulayan Leavitt, "ABD Donanması şu ana dek boğazda herhangi bir tanker veya gemiye eşlik etmedi ancak bu bir seçenek. Başkan, gerektiğinde kesinlikle bu seçeneği kullanacağını söyledi" şeklinde konuştu.

21.50 KARA HAREKATI MESAJI

Beyaz Saray'dan "Trump İran'a asker gönderilmesi ihtimalini dışlamıyor" açıklaması geldi. Açıklamada 140 ABD askerinin de yaralandığı belirtilerek, "Savaş İran tamamen ve koşulsuz şartsız teslim olana dek sürecek" denildi.

14.20 TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞEBİLİRİM

Fox News'e konuşan Trump, "İranlıların çok fena konuşmak istediğini duyuyorum. Mümkün. Şartlara bağlı. Baktığında pek de konuşmak zorunda değiliz. Ama gerçekten baktığında mümkün" açıklamasını yaptı. Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için "Huzur içinde yaşayacağına inanmıyorum" dedi.

13:30 IRAK, HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Orta Doğu'daki gerilimin devam etmesi nedeniyle Irak hava sahasını 72 saat daha uçuşlara kapalı tutacak.

Açıklamada, söz konusu sürenin 13 Mart Cuma günü saat 12.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Irak, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saat uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

12:40 ABD BASININDA KARA HAREKATI TARIŞMASI

CNN International'in haberine göre İran'ın yeraltındaki deposunda kalan yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını geri alma operasyonu, Trump yönetiminin üzerinde tartıştığı bir hedef olarak öne çıkıyor.

ABD basınına konuşan, askeri planlamaya aşina yedi mevcut ve eski yetkiliye göre, böyle bir operasyon küçük bir özel kuvvetler birliğinin ötesinde, önemli sayıda ABD kara askerinin sahada olmasını gerektirecek.

Habere göre bu, tonlarca yüksek radyoaktif malzemeyi taşımak veya güvenli hale getirmek için karmaşık bir görevin parçası olarak çok sayıda askeri tehlikeye atacak bir tırmanış olacak.

12:37 IRAK'TAN KINAMA

Irak Dışişleri Bakanlığı, Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) yabancı diplomatik misyonları hedef alan saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı.

Bakanlık, diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerini hedef alan saldırıları güçlü şekilde kınayarak bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Irak’ın yabancı temsilciliklere yönelik saldırıları reddettiği vurgulanan açıklamada, bu misyonların korunmasının ülkenin uluslararası yükümlülükleri ve güvenlik kurumlarının temel sorumluluğu olduğu ifade edildi.

12:03 "TAHRAN YÖNETİMİNİN KEMİKLERİNİ KIRDIK"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Ulusal Sağlık Acil Durum Operasyon Merkezi’ne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Amacımız, İran halkının zorbalığın boyunduruğunu üzerinden atmasını sağlamak. Sonuçta bu onlara bağlı. Ama şu ana kadar attığımız adımlarla Tahran yönetiminin kemiklerini kırdığımıza hiç şüphe yok" dedi.

11:55 İRAN ARABULUCULUK İÇİN ŞART KOŞTU

İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani, herhangi bir arabuluculuğun "sadece ateşkes değil, aynı zamanda saldırıların tamamen durdurulması ve bunun bir daha yaşanmayacağına dair güvence verilmesi şartıyla" olması gerektiğini söyledi.

11:00 İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu yaptığı son açıklamada İran'ın yeni balistik füze saldırısı başlattığını duyururken, Tel Avivlilere acil olarak sığınaklara gitme çağrısında bulundu. Bölgede sirenlerin çaldığı aktarılıyor.

10:00 ABD, İRAN'DA 10 GÜNDE 5 BİN HEDEFİ VURDU

CENTCOM, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu'nun (Destansı Öfke Operasyonu) ilk 10 gününün bilançosunu paylaştı. Yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan saldırılarda aralarında B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığına dikkat çekildi.

Yapılan saldırıların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargah ve üsler, donanma unsurları ve rejime ait savunma yeteneklerini hedef aldığı belirtildi. Bu kapsamda şimdiye kadar İran rejimine ait 5 bini aşkın hedefin vurulduğu ve 50'ye aşkın gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.

09:32 TRUMP VE PUTİN ARASINDA İRAN TEMASI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinde, İran'la ilgili durumu ele aldıklarını bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD tarafının talebi üzerine Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve yapıcı olduğunu vurgulayan Uşakov, iki liderin uluslararası meseleleri ele aldıklarını ifade etti. Uşakov, “Görüşmede, İran ile ilgili durum ve ABD temsilcilerinin katılımıyla Ukrayna krizine ilişkin yürütülen üçlü müzakere süreci istişare edildi. Putin, Basra Körfezi ülkelerinin liderleri, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve diğer ülke liderleri ile gerçekleştirdiği temaslardan yola çıkarak, İran meselesinin siyasi diplomatik çözümüne ilişkin bazı görüşlerini paylaştı. Trump da ABD ve İsrail'in operasyonu bağlamında gelişen duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda, oldukça kapsamlı ve faydalı görüş alışverişi gerçekleşti” şeklinde konuştu.

08:45 IRAK'TA BAE KONSOLOSLUĞU HEDEF ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak'taki konsolosluk binasına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini açıklayarak, saldırıyı şiddetle kınadı. "Hain terör saldırısı" olarak tanımlanan İHA saldırısının şiddetle kınandığı BAE açıklamasında, konsolosluk binasında hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Diplomatik misyonların hedef alınmasının başta diplomatik binaların ve personelin tam dokunulmazlığını garanti altına alan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi olmak üzere, tüm uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Saldırının, "tehlikeli bir tırmanış ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik bir tehdit" olduğuna dikkati çekildi.

07.50 BAE İRAN'IN HEDEFİNDE

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunması, şu anda İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Ülkenin farklı noktalarından duyulan patlama seslerine değinilen açıklamada, "çeşitli bölgelerde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri, savaş uçaklarının ise insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini imha etmesi sonucu oluştuğunu" söylendi. Öte yandan Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise sirenlerin çaldığı belirtilerek, vatandaşlar ve bölge sakinlerine sakin kalma ve en yakın güvenli yere gitme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA