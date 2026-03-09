Halkbank Duyurdu: ABD’de 9 Yıldır Süren Dava Bitiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkbank, ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir açıklama yaptı. Açıklamada, 15 Ekim 2019’da ABD’de açılan dava kapsamında ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile 'Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması' (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

UYUM RAPORU HAZIRLANACAK

Banka, anlaşma kapsamında herhangi bir suç kabulünde bulunmayacağını ve hiçbir adli ya da idari para cezası ödemeyeceğini bildirdi. Süreç kapsamında hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’ne (OFAC) ve Güney New York Bölge Başsavcılığı’na sunulmasının ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı ifade edildi.

Mahkemenin onayıyla birlikte ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası sürecinin sona ermesi bekleniyor. Açıklamada ayrıca OFAC’ın Halkbank’a ilişkin idari süreçleri herhangi bir ek yaptırım uygulamadan kapattığını bankaya bildirdiği aktarıldı.

'OLUMLU YANSIMASI OLACAK'

Halkbank, bu gelişmenin bankanın uluslararası piyasalara erişimini, muhabir bankacılık ağını ve yurt dışı finansman imkanlarını olumlu yönde etkilemesinin beklendiğini belirtti. Bankadan yapılan açıklamada ayrıca, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet verdikleri vurgulanarak faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

