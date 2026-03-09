Katar'da Mahsur Kalan Sporcu Çocuklar Türkiye'ye Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen kafile, kara yoluyla Kuşadası’ndaki kulüp tesislerine geldi ve aileleri tarafından karşılandı. 21 çocuk sporcu ile 8 teknik heyet üyesi ve ailelerinden bazı kişilerin bulunduğu kafile, uzun ve endişeli bir yolculuğun ardından yurda dönmenin mutluluğunu yaşadı.

'TEDİRGİNDİK'

Kulüp Sportif Direktörü Mustafa Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuşadası'na ulaşmak için yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Çocuklarımız ailelerini özlemişti, bizler de tedirgindik. Allah’a şükür, sağ salim teslim ettik” dedi.

Sporculardan Sami Efe Sönmez’in babası Gürkay Sönmez ise, “Çocuklarımızın güvenle dönmesi için emeği geçen bakanlıklar, konsolosluk ve Ergün hocamıza minnettarız. Şu anda bizden mutlusu yok” ifadelerini kullandı. Katar’daki kafilenin Suudi Arabistan vizeleri Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından sağlanmış, Riyad üzerinden Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye getirilmişti.

Kaynak: AA