Katar'da Mahsur Kalan Sporcu Çocuklar Türkiye'ye Döndü

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve hava sahasının kapanması nedeniyle Katar’da mahsur kalan Kuşadası Küçükada Spor Kulübü kafilesi, güvenli şekilde Türkiye’ye ulaştı.

Son Güncelleme:
Katar'da Mahsur Kalan Sporcu Çocuklar Türkiye'ye Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inen kafile, kara yoluyla Kuşadası’ndaki kulüp tesislerine geldi ve aileleri tarafından karşılandı. 21 çocuk sporcu ile 8 teknik heyet üyesi ve ailelerinden bazı kişilerin bulunduğu kafile, uzun ve endişeli bir yolculuğun ardından yurda dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Katar'da Mahsur Kalan Sporcu Çocuklar Türkiye'ye Döndü - Resim : 1

'TEDİRGİNDİK'

Kulüp Sportif Direktörü Mustafa Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kuşadası'na ulaşmak için yaklaşık 26 saat yolculuk yaptık. Çocuklarımız ailelerini özlemişti, bizler de tedirgindik. Allah’a şükür, sağ salim teslim ettik” dedi.

Katar'da Mahsur Kalan Sporcu Çocuklar Türkiye'ye Döndü - Resim : 2

Sporculardan Sami Efe Sönmez’in babası Gürkay Sönmez ise, “Çocuklarımızın güvenle dönmesi için emeği geçen bakanlıklar, konsolosluk ve Ergün hocamıza minnettarız. Şu anda bizden mutlusu yok” ifadelerini kullandı. Katar’daki kafilenin Suudi Arabistan vizeleri Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği tarafından sağlanmış, Riyad üzerinden Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye getirilmişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Edis ve Adem'in Test Sonuçları Çıktı Edis ve Adem'in Test Sonuçları Çıktı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Halkbank Davasında Flaş Karar Halkbank Davasında Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İsrail ve Trump'tan Yeni Dini Lidere İlk Yorum Geldi
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
Okullarda Ara Tatil Kalkıyor mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu Ara Tatil Kalkıyor Mu? Bakan Yusuf Tekin Son Noktayı Koydu