Galatasaray-Liverpool Maçının 11'leri Belli Oldu

Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının ilk 11'leri açıklandı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maç TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig aşamasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi bu sonuçlarla ligi üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İki takım lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin tek golünü Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Galatasaray Liverpool
