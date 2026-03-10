Galatasaray-Liverpool Maçının 11'leri Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool’u sahasında ağırlayacak. Saat 20.45’te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maç TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off turunda Juventus’u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Liverpool ise lig aşamasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. İngiliz temsilcisi bu sonuçlarla ligi üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İki takım lig aşamasında karşı karşıya gelmiş ve Galatasaray sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etmişti. Mücadelenin tek golünü Victor Osimhen penaltıdan kaydetmişti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Lang, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

