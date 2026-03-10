Kanada'da ABD Konsolosluğuna Silahlı Saldırı

ABD'nin, Kanada'daki konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda silah sesi duyulduğu ve saldırganın henüz tespit edilemediği belirtildi.

Kanada'nın Toronto kentindeki ABD Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Toronto polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD Konsolosluğuna ateş açıldığı, ilk etapta herhangi bir yaralanmanın belirlenmediği bildirildi.

Açıklamada, diplomatik misyona yönelik silahlı saldırının yerel saatle 05.30 civarında gerçekleştiği, çok sayıda silah sesinin duyulduğu olay yerindeki incelemenin devam ettiği ancak henüz bir şüphelinin tespit edilemediği aktarıldı. "Ateşli silah kullanıldığına dair kanıtlar bulundu" ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu konsolosluk binasının önündeki yolun trafiğe kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İKİNCİ SALDIRI

Norveç'in Oslo kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği'nde de 8 Mart'ta patlama meydana gelmişti. Oslo polisi, patlamanın 'ABD Büyükelçiliğini kasıtlı olarak hedef alan bir saldırı olabileceği' değerlendirmesinde bulunmuştu

Kaynak: AA

