Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'le Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yle telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'daki çatışma sürecinin Ukrayna'daki barış arayışlarına sekte vurmaması gerektiğini, müzakerelerin vakit kaybetmeden sürdürülmesinin faydalı olacağını, Ukrayna'nın yaralarının sarılmasının, yeniden imar faaliyetlerine başlanmasının ve kalıcı güvenliğin temininin önem arz ettiğini belirtti.

KARADENİZ'İN EMNİYETİ KONUŞULDU

Erdoğan, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin Türkiye için kritik önemde olduğunu, enerji altyapılarının, limanların korunmasını sağlayacak bir ateşkesin temininin, taraflar arasında güven tesisine katkı sunabileceğini, Türkiye'nin bunun için elinden gelen desteği vereceğini ifade etti.

