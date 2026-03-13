Reklam Dünyasını Yasa Boğan Ölüm: Duayen İsim Alinur Velidedeoğlu Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Reklam dünyasının duayen isimlerinden ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu'ndan kahreden haber geldi.

Kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerinde imzası bulunan Velidedeoğlu, 73 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Velidedeoğlu’nun cenazesi cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan ve 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla adını duyuran Velidedeoğlu, reklamcılığın yanı sıra müzik, beste ve film yapımcılığı alanındaki başarılarıyla da biliniyordu.

Velidedoğlu, ‘The Ottoman Lieutenant’ (2017), ‘Harvard Man’ (2001) ve ‘Black & White’ (1999) gibi filmlerin yapımcılığını da üstlenmişti.

