Emekli Bayram İkramiyeleri Yatmaya Başladı: Kim Hangi Gün Bayram İkramiyesi Alacak?

Ramazan Bayramı yaklaşırken emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine ilişkin ödeme süreci de başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvime göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş ve ikramiyeleri belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEMELER BAŞLADI

SSK (4A) kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların maaş ve bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla yatırılmaya başlandı. Her ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde maaş alan emekliler için ödemeler bugün hesaplara geçecek.

Maaş ödeme günü ayın 21, 22 ve 23’üne denk gelen emeklilerin maaşları ve ikramiyeleri yarın yatırılacak. Ayın 24, 25 ve 26’sında ödeme alan SSK emeklileri ise maaş ve bayram ikramiyelerini 16 Mart’ta alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEME 17 MART’TA

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler için ödeme takvimi farklı tarihlerde uygulanacak. Her ayın 25 ve 26’sında maaş alan Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 17 Mart’ta yapılacak.

Maaş günü ayın 27 ve 28’i olan Bağ-Kur emeklileri ise maaş ve bayram ikramiyelerini 18 Mart’ta alacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMESİ 19 MART’TA

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan vatandaşların maaşları ve bayram ikramiyeleri ise 19 Mart’ta hesaplara yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ GÜNDEMDE

Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyesinde artış olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi