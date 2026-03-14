Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Doğu bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI

Meteoroloji, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde ise kar yağışının yer yer yoğun şekilde görülebileceği bildirildi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

BUZLANMA, SİS VE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görülmesi beklenirken, Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği ifade edildi. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

DENİZLERDE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de rüzgârın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetlenerek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle denizcilerin dikkatli olması istendi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğu bildirildi. Kar örtüsünün kalın olduğu bu bölgelerde çığ ve kar erimesine bağlı tehlikelere karşı uyarı yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara ve Ege’de parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

Akdeniz Bölgesi’nde özellikle Doğu Akdeniz’de sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu’nun doğusunda akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, bazı illerde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu’da ise aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi