Süper El Nino Alarmı: Bilim İnsanları Uyardı! Rekor Sıcaklıklar Kapıda

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) yayımladığı yeni iklim modelleri, Pasifik Okyanusu’nda gelişmekte olan bir El Nino olayının giderek güçlendiğini ortaya koydu. Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre, uzmanlar mevcut göstergelerin bu olayın tarihte görülen en güçlü El Nino süreçlerinden birine dönüşebileceğine işaret ediyor. Bilim insanları, El Nino’nun “süper” seviyeye ulaşması durumunda küresel hava sistemlerinde önemli değişimlerin yaşanabileceğini ve birçok bölgede aşırı hava olaylarının artabileceğini belirtiyor.

EL NINO NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

El Nino, tropikal Pasifik Okyanusu’nun ekvator çevresinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla oluşan bir iklim olayı olarak biliniyor. Normal koşullarda Pasifik’te doğudan batıya doğru esen rüzgârlar sıcak suyun batı kesimlerde birikmesine neden oluyor. Ancak El Nino dönemlerinde bu rüzgârlar zayıflıyor ya da yön değiştiriyor. Bunun sonucunda sıcak su doğuya doğru hareket ederek geniş bir alanda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesine yol açıyor. Bu durum yalnızca Pasifik bölgesini değil, atmosfer dolaşımını değiştirerek dünyanın farklı bölgelerindeki hava düzenlerini de etkileyebiliyor.

MODELLER GÜÇLENEN BİR SİNYALE İŞARET EDİYOR

Yeni iklim modellemeleri, Pasifik’teki sıcaklık anomalilerinin hızla arttığını ve bunun güçlü bir El Nino’nun gelişmekte olduğunu gösterdi. İklim bilimci Daniel Swain de değerlendirmesinde bu ihtimale dikkat çekerek, mevcut göstergelerin giderek daha güçlü bir El Nino sürecine işaret ettiğini belirtti. Uzmanlar ayrıca Pasifik üzerinde ölçülen güçlü batı rüzgârlarının sıcak su kütlelerini doğuya taşıyarak bu süreci hızlandırdığını ifade ediyor.

KÜRESEL SICAKLIKLAR YENİDEN REKOR KIRABİLİR

Tarihsel verilere göre güçlü El Nino dönemleri genellikle küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı yıllarla örtüşüyor. Bu nedenle iklim bilimciler, önümüzdeki yıllarda sıcaklık ortalamalarının yeniden yükselme ihtimaline dikkat çekiyor.

İklim bilimci Zeke Hausfather, gelişmekte olan El Nino’nun küresel sıcaklık tahminlerini yukarı yönlü etkileyebileceğini belirterek, özellikle 2027 yılının kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olabileceğini ifade etti.

TÜRKİYE’DE HAVA NASIL ETKİLENEBİLİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, El Nino’nun Türkiye’yi doğrudan değil dolaylı olarak etkilediğini söyledi. Türkiye’nin iklimini belirleyen ana sistemlerin Atlantik jet akımı, Azor yüksek basıncı, Kuzey Atlantik Salınımı ve Sibirya yüksek basıncı olduğunu belirten Özdemir, güçlü bir El Nino’nun bu sistemler üzerinde dolaylı etkiler yaratabileceğini ifade etti.

Uzmanlara göre güçlü bir El Nino durumunda Türkiye’de özellikle:

İlkbahar ve yaz aylarında kuraklık riski artabilir

Yağış miktarları normalin altına düşebilir

Yaz aylarında aşırı sıcak hava dalgaları daha sık görülebilir

Orman yangını riski yükselebilir

Bu etkilerin özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde daha belirgin hissedebileceği değerlendiriliyor.

İklim uzmanları, Pasifik’teki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve önümüzdeki aylarda El Nino’nun gücünün daha net anlaşılacağını belirtiyor.

Kaynak: Hürriyet