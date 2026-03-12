ABD - İran - İsrail Savaşında 13.Gün | Trump Tehditler Yağdırdı: İsrail'den Lübnan'a Kara Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

08.20 'SAVAŞ SUÇU'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Şubat'ta Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırıyı affedilemez ve ciddi savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bekayi, X hesabından paylaştığı mesajda, "28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

08.15 KERKÜK'TE HAŞDİ ŞABİ KARARGAHINA SALDIRI

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına yönelik füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

08.00 TRUMP'TAN HÜRMÜZ MESAJI: YAKINDAN İZLİYORUZ

Trump, Air Force One uçağından indiği sırada pistte gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın neredeyse "yolun sonuna" geldiğini savunarak, "Bu, bunu hemen bitireceğimiz anlamına gelmez ama durumları öyle." dedi. İran'ın donanması, hava kuvvetleri ve kontrol sistemleri olmadığını öne süren Trump, ülkede "serbest şekilde hareket ettiklerini" iddia etti.

Trump, boğazları yakından izleyeceklerini belirterek, "Boğazlar çok iyi durumda. (İran'ın) Tüm gemilerini batırdık. Bazı füzeleri var ama çok fazla değil. Bence çok iyi durumdayız." diye konuştu.

"ORADA NE YAPTIĞINI BİLEN BİRİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Asıl meselenin "kazanmak" olduğunu vurgulayan Trump, "Haberleri izliyorum. Çoğu insan zaten kazanıldığını söylüyor. Sadece ne zaman olacağı sorusu var. Ne zaman duracağız? Bunun yeniden büyümesine izin vermek istemiyoruz ve ideal olarak, orada ne yaptığını bilen birini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran'ın bazı bölgelerini ve diğer yerleri de vurabileceklerini belirterek, bunu yaparlarsa İranlıların ülkelerini yeniden inşa etmelerinin neredeyse imkansız hale geleceğini, ABD'nin bunu istemediğini söyledi.

Bir saat içinde İran'ın elektrik kapasitesini yok edebileceklerini ve İran'ın bunu yeniden inşa etmesinin 25 yıl süreceğini iddia eden Trump, "Bu yüzden ideal olarak bunu yapmayacağız." dedi.

07.30 İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail ordusu, İran'dan düzenlenen misilleme saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı ve halka sığınaklara gitmeleri çağrısında bulundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahale etmek üzere devreye girdiği aktarıldı. Misilleme saldırıları tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan sığınaklara girmeleri istendi.

Halka "talimatlara uyma" çağrısı da yapılan açıklamada, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

