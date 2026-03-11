Ve Yaren Leylek Nazlı'sına Kavuştu

Bursa Karacabey'in simgesi haline gelen Yaren Leylek, 15. yılında eşi Nazlı ile Eskikaraağaç’taki yuvasında kavuştu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile olan dostluğuyla tanınan Yaren Leylek, göç yolculuğunu tamamlayarak eşi Nazlı'yla buluştu.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne ilk olarak 24 Şubat tarihinde Yaren ulaştı. Yaren'in gelişinden tam 15 gün sonra, dün akşam saatlerinde eşi Nazlı da yuvaya iniş yaptı. Nazlı’nın rüzgarlı ve zorlu hava şartlarına rağmen yuvaya ulaştığında oldukça yorgun olduğu gözlendi.

Yaren ve Nazlı’nın aylar sonra gerçekleşen kavuşma anı, yuvayı takip eden canlı yayın kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Nazlı leyleğimiz yorgun düşmüş, gelir gelmez yuvaya çökmesinden belli. Yaren ise onu görür görmez uzun süren bir 'lak lak' sonrası aşklarını tazeleyiverdi."

Kaynak: DHA

