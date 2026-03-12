ABD Türkiye'ye İade Edecekti: Eylem Tok Dosyasında Yeni Karar

ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesi, mahkemenin temyiz süreci tamamlanana kadar geçici olarak durduruldu.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te oğlu Timur Cihantimur’u karıştığı ATV kazasında bir kişi hayatını kaybettikten sonra ABD’ye kaçıran Eylem Tok hakkında Rhode Island Federal Mahkemesi’nden flaş bir karar çıktı. Mahkeme, temyiz süreci sonuçlanana kadar Tok’un Türkiye’ye iadesini geçici olarak durdurdu.

tv100'de yer alan habere göre mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili 'makul sebep' tartışmaları ve dosyadaki eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Tok’un hemen Türkiye’ye gönderilmesi halinde temyiz başvurusunun anlamsız hale geleceği savunuldu. Karara göre, temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalacak ve iade edilmeyecek.

NE OLMUŞTU?

1 Mart 2024’te Eyüpsultan’da seyir halindeki 3 ATV’den biri arızalanmış ve yol kenarına çekilmişti. Bu sırada başka bir araç, yolda bekleyen ATV’lere çarpmış ve 5 kişi yaralanmış, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un annesi Eylem Tok ile olay yerinden uzaklaştığı ve önce Mısır, ardından ABD’ye gittikleri tespit edilmişti. ABD’de tutuklanmaları, Adalet Bakanlığı tarafından yetkili makamlara iletilmişti.

