ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

08.10 İRAN'DAN ABD'NİN HARK ADASI SALDIRISINA TEPKİ

ABD’nin İran’ın Hark Adası’na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran’dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği" uyarısında bulunuldu.

08.05 TRUMP: HARK ADASI'NI YERLE BİR ETTİK

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" iddia etti. Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.

08.00 İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

İran ve Hizbullah’ın eş zamanlı füze ve roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte alarm sirenleri çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan İsrail’e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı bildirildi.

07.55 BAĞDAT'TAKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ VURULDU

Irak’ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu. Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti. Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü. ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.

06.30 İRAN: ABD VE İSRAİL'E AİT 5 İHA'YI DÜŞÜRDÜK

İran Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; DMO, son saatlerde İsrail ve ABD'ye ait 5 silahlı İHA’nın tespit ve imha edildiğini duyurdu. Tebriz'de gelişmiş bir "Orbiter 4" İHA’sı, Andimeşk ve Tahran'da "Hermes" İHA’ları ve Firuzabad ile Bandar Abbas'ta "MQ9" İHA’larının düşürüldüğü aktarıldı. Ayrıca, savaşın başlangıcından bu yana çeşitli türlerdeki 114 casus, muharebe ve saldırı İHA’sının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA