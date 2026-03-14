Çağımızın En Etkili Düşünürlerinden Biriydi... Ünlü Kuramcı Habermas Yaşamını Yitirdi

DW'nin haberine göre Habermas, 1971’den bu yana yaşadığı Münih yakınlarındaki Starnberg kasabasında yaşamını yitirdi. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en etkili düşünürleri arasında gösterilen Habermas, akademik kariyeri boyunca demokrasi, kamusal tartışma ve modern toplum üzerine yaptığı çalışmalarla sosyal bilimleri derinden etkiledi.

'KAMUSAL ALAN' KURAMI

Habermas özellikle 1961’de yayımlanan ve kamusal alanın tarihsel gelişimini inceleyen çalışmasıyla uluslararası ün kazandı. Bu tez, modern demokrasilerde kamusal tartışmanın rolünü açıklayan temel metinlerden biri kabul ediliyor. Son yıllarına kadar üretmeye devam eden düşünür, 2015’teki Avrupa göç krizinde sığınma hakkını savunmuş, yükselen sağ popülizm ve milliyetçiliğe karşı daha güçlü ve birleşik bir Avrupa Birliği çağrısı yapmıştı.

PRESTİJLİ ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜN SAHİBİ

2018’de Alman-Fransız Medya Ödülü’nü kazanan Habermas, 90 yaşından sonra yayımladığı iki ciltlik This Too a History of Philosophy adlı eseriyle de dikkat çekti. Kitap, Boston Review tarafından 'bilgelik ve sentezin başyapıtı' olarak nitelendirilmişti. Akademik yaşamı boyunca birçok uluslararası ödül alan Habermas, 2007’de Holberg Prize ile onurlandırıldı.

ÇAĞIMIZIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ

Düşünür 2021’de ise United Arab Emirates tarafından verilen 225 bin avroluk ödülü önce kabul etmiş, daha sonra Körfez monarşilerindeki baskı iddiaları nedeniyle bunun fikir özgürlüğü ve demokratik tartışma ilkeleriyle çeliştiğini söyleyerek ödülü reddetmişti. Habermas, yarım yüzyılı aşan akademik hayatında modern demokrasinin temel meseleleri üzerine yürüttüğü tartışmalarla çağdaş siyaset teorisinin en etkili isimlerinden biri olarak anılıyor.

