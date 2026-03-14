Çağımızın En Etkili Düşünürlerinden Biriydi... Ünlü Kuramcı Habermas Yaşamını Yitirdi

Alman filozof ve sosyolog Habermas, 96 yaşında yaşamını yitirdi. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en etkili düşünürlerinden biri sayılan kuramcı, demokrasi, kamusal alan ve Avrupa’nın geleceğine dair fikirleriyle onlarca yıl süren bir entelektüel miras bıraktı.

DW'nin haberine göre Habermas, 1971’den bu yana yaşadığı Münih yakınlarındaki Starnberg kasabasında yaşamını yitirdi. 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin en etkili düşünürleri arasında gösterilen Habermas, akademik kariyeri boyunca demokrasi, kamusal tartışma ve modern toplum üzerine yaptığı çalışmalarla sosyal bilimleri derinden etkiledi.

'KAMUSAL ALAN' KURAMI

Habermas özellikle 1961’de yayımlanan ve kamusal alanın tarihsel gelişimini inceleyen çalışmasıyla uluslararası ün kazandı. Bu tez, modern demokrasilerde kamusal tartışmanın rolünü açıklayan temel metinlerden biri kabul ediliyor. Son yıllarına kadar üretmeye devam eden düşünür, 2015’teki Avrupa göç krizinde sığınma hakkını savunmuş, yükselen sağ popülizm ve milliyetçiliğe karşı daha güçlü ve birleşik bir Avrupa Birliği çağrısı yapmıştı.

PRESTİJLİ ÇOK SAYIDA ÖDÜLÜN SAHİBİ

2018’de Alman-Fransız Medya Ödülü’nü kazanan Habermas, 90 yaşından sonra yayımladığı iki ciltlik This Too a History of Philosophy adlı eseriyle de dikkat çekti. Kitap, Boston Review tarafından 'bilgelik ve sentezin başyapıtı' olarak nitelendirilmişti. Akademik yaşamı boyunca birçok uluslararası ödül alan Habermas, 2007’de Holberg Prize ile onurlandırıldı.

ÇAĞIMIZIN EN ETKİLİ İSİMLERİNDENDİ

Düşünür 2021’de ise United Arab Emirates tarafından verilen 225 bin avroluk ödülü önce kabul etmiş, daha sonra Körfez monarşilerindeki baskı iddiaları nedeniyle bunun fikir özgürlüğü ve demokratik tartışma ilkeleriyle çeliştiğini söyleyerek ödülü reddetmişti. Habermas, yarım yüzyılı aşan akademik hayatında modern demokrasinin temel meseleleri üzerine yürüttüğü tartışmalarla çağdaş siyaset teorisinin en etkili isimlerinden biri olarak anılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Trump Duyurdu: Hürmüz Boğazı İçin Kritik Adım Hürmüz Boğazı İçin Kritik Adım
Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu Taksiden İnerken Bunu Yapmayana Ceza Kesilecek! Artık Zorunlu Oldu
Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te Alkole Geniş Yasak Geliyor: Hükümetten Yeni Kısıtlama Hazırlığı! Yeni Yasa Teklifi Meclis’te
ABD-İsrail-İran Savaşında 15. Gün: ABD Hark Adası’nı Vurdu! B-2 Hayalet Uçakları Havalandı İran'dan Flaş İddia: Abraham Lincoln Gemisi Kaçtı
Ünlü Oyuncu Canberk Uçucu Hayatını Kaybetti! Sanat Dünyasını Yasa Boğan Ölüm Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Kapıda Meteorolojiden Uyarılar Peş Peşe Geldi: Kuvvetli Yağış, Yoğun Kar ve Fırtına Geliyor