Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Trabzon’da boşanma aşamasındaki eşi İrem Bostan’ı tabanca ile vuran Şenol Bostan, aynı silahla intihar etti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Bostan, kendisinden boşanmak isteyen İrem Bostan'cıyı tabacayla vurarak öldürdü. Bostan, aynı silahla kendini de vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bostan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA