Trabzon'da Kadın Cinayeti! Eşini Öldürdü, İntihar Etti

Olay akşam saatlerinde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde meydana geldi. Şenol Bostan, kendisinden boşanmak isteyen İrem Bostan'cıyı tabacayla vurarak öldürdü. Bostan, aynı silahla kendini de vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Bostan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

