Çiftlikte Yangın Faciası! 580 Hayvan Öldü

Bursa’da kanatlı ve küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangında 580 hayvan can verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Süpürtü Mahallesi’nde, saat 19.30 sıralarında Raşit Paşa’ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde çıktı. Çiftlikte korkutan yangın: Kısa sürede büyüdü 1 ev 2 biçerdöver ve 2 otomobil kül oldu

İddiaya göre, kanatlı hayvanları ısıtmak amacıyla kullanılan sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğe yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çiftlikte Yangın Faciası! 580 Hayvan Öldü - Resim : 1

580 HAYVAN CAN VERDİ

Yangın sırasında çiftlikte bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ile 1 büyükbaş hayvan kurtarılırken, 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz öldü. Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Etiketler
Yangın Bursa
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
