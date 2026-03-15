Çorum’da İşçi Minibüsü Devrildi... 5 Yaralı

Çorum’da otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışma sonucunda 5 işçi yaralandı.

Çorum'da, Bağcılar 6'ncı Cadde ile Bağcılar 73'üncü Sokak kesişiminde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Abdulsamet Ş. yönetimindeki 19 AAV 712 plakalı otomobil ile Emine A. idaresindeki 55 ANR 197 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yan yattı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

