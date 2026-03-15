15 Yaşındaki Çocuk Dehşet Saçtı! Babasını ve Ağabeyini Öldürdü, Babaannesini Ağır Yaraladı

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

