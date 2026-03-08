8 Mart'ta da Kadın Cinayeti! Evli Olduğu Erkek Tarafından Katledildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerinin son adresi Muğla oldu. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde Sermin Bacak (42) isimli kadın evli olduğu Ali Bacak (51) tarafından göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sermin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA-DHA