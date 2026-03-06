Adana'da Kadın Cinayeti: Nesrin, Evli Olduğu Erkek Tarafından Boğularak Katledildi

Türkiye'de giderek artan kadın cinayetlerinin son adresi Adana oldu. Nesrin Aladağ, evli olduğu erkek tarafından boğularak katledildi.

Adana'da Kadın Cinayeti: Nesrin, Evli Olduğu Erkek Tarafından Boğularak Katledildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), eşi N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına aldı.

Kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA-DHA

Adana Kadın cinayetleri
