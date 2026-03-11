Mersin’de Kadın Cinayeti: 9 Suç Kaydı Olan Saldırgan Aranıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Toroslar ilçesinde 27 yaşındaki Songül Fidan, çocuklarını görmek için boşanma aşamasındaki eşi Selami Aktekin’in evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Selami Aktekin, Fidan’ı bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Songül Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 'Kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından dokuz ayrı kaydı bulunan Selami Aktekin’in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

'BEN DE ÖLDÜRÜLECEĞİM' DEMİŞ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, cinayetin ardından yaptığı açıklamada Songül Fidan’ın daha önce hayatından endişe ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Songül daha önce ‘Ben de Seher Aktekin gibi öldürüleceğim’ demişti." Seher Aktekin, 20 Haziran 2024’te eşi tarafından öldürülmüştü. Katil Bekir Aktekin’in cinayetten yalnızca 6 gün önce cezaevinden çıktığı ortaya çıkmıştı. Aktekin’e 2025 Eylül ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: DHA