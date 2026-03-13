İsrail’den Lübnan Sınırında Askeri Yığınak Kararı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan sınırına geniş çaplı asker takviyesi yapılacağını açıkladı. Kararın, hem saldırı hem de savunma senaryolarına hazırlık kapsamında alındığı belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Lübnan sınırına geniş çaplı asker takviyesi yapılacağını duyurdu. Zamir, kararın hem saldırı hem de savunma senaryolarına hazırlık kapsamında alındığını belirtti. İsrail ordusunun açıklamasına göre, 98’inci Tümen başta olmak üzere muharebe ve mühendislik birlikleri Lübnan sınırına konuşlandırılacak. Takviye kararının, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Hizbullah’a karşı kara, hava ve denizden yürütülen saldırıların genişleyebileceği yönündeki açıklamasından bir gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a bin 100’ün üzerinde hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

