Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz'

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği için oluşturulması planlanan uluslararası misyona yönelik çağrısına Almanya, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi. Üç ülke, mevcut koşullarda operasyona katılmayacaklarını açıkladı.

'ACİL BİR İHTİYAÇ YOK'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ARD'ye yaptığı açıklamada, Berlin'in böyle bir göreve katılımını gerektiren "acil bir ihtiyaç" görmediğini söyledi. Wadephul, ABD ve İsrail'den İran'a karşı yürütülen savaşın hedefleri ve planlaması konusunda daha fazla bilgi talep ettiklerini belirtti.

'SON DERECE ZOR'

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, İran'daki mevcut gerilim nedeniyle Tokyo'nun deniz güvenliği misyonuna katılmayı değerlendirmediğini ifade etti. Başbakan Sanae Takaici ise ülkenin hukuk sistemi gereği denizaşırı askeri operasyonların "son derece zor" olduğunu vurguladı.

'GEMİ GÖNDERMEYECEĞİZ'

Avustralya Ulaştırma Bakanı Catherine King de Canberra'nın operasyona katılmayacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı'na gemi göndermeyeceğiz" dedi.

HEM ÇAĞRI, HEM TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Financial Times'a verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için NATO müttefiklerinden destek beklediğini söylemişti. Destek verilmemesinin "NATO'nun geleceği açısından çok kötü olacağını" ifade eden Trump, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı yardımı hatırlatarak Avrupa'dan karşılık beklediğini dile getirmişti.

Trump, ABD donanmasının tankerleri eskort etmeye başlayacağını duyurmuş, ancak daha sonra bu kararından vazgeçerek diğer ülkeleri bölgeye savaş gemisi göndermeye çağırmıştı. ABD hükümet uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada ise Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'nin "katılabilecek ülkeler arasında" olduğunu söylemişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Trump ile Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle küresel deniz ticaretinde yaşanan aksamalara ilişkin temaslarda bulunduğu bildirildi.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve LNG taşımacılığının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir nokta. İran'ın Şubat sonunda başlayan savaş sürecinde boğazı fiilen kapatması ve bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılar petrol ve gaz fiyatlarını yükseltti.

Kaynak: AA