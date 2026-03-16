ABD, İsrail ve İran Savaşında 17'inci Gün: İsrail, Lübnan'a Kara Harekatı Başlattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, 17'inci gününde devam ediyor.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran, İsrail'e yeniden füze ateşledi. İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

Dünyanın en yoğun hava merkezlerinden biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı’nda, yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle uçuşlar geçici olarak durduruldu ve insanlar tahliye edildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, birliklerinin son günlerde ileri savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla Güney Lübnan’daki Hizbullah mevzilerine karşı sınırlı kara operasyonlarına başladığını duyurdu.

10.56 BAE'DE PETROL TESİSİNE SALDIRI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fuceyra bölgesindeki petrol sanayi tesisine kamikaze insansız hava aracının isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

10.37 BAE'DE FÜZE SİVİL ARACA İSABET ETTİ

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, sivil araca füze isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09.25 LÜBNAN'A KARA HAREKATI

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürüldü.

Lübnan'ın güneyinde başlatıldığı duyurulan "kilit noktalara yönelik hedefli bir kara operasyonu" için bölgeye daha önceden asker takviyesi yapıldığı belirtildi. İsrail ordusuna bağlı 91.⁠ ⁠Tümen'in cumartesi gecesi geç saatlerde Lübnan'ın güneydoğusuna saldırılar düzenlemeye başladığı bildirildi. Kara unsurlarından önce İsrail ordusunun bölgeye şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öte yandan 146. Yedek Tümen'in Lübnan'ın güneybatısına konuşlandırılmış vaziyette olduğu, 36. Tümen’in ise Rab el-Talatin bölgesinde baskınlar düzenlediği kaydedildi.

09.24 PEZEŞKİYAN VE MACRON GÖRÜŞTÜ

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu ele aldıklarını duyurdu.

07.36 SUUDİ ARABİSTAN: 61 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 61 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

06.45 TRUMP: İRAN SAVAŞ GEMİSİNE SALDIRMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da geçirdiği hafta sonu tatilinden başkent Washington'a dönerken uçaktaki gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, "Dünyanın en büyük gemilerinden biri olan USS Abraham Lincoln'e saldırdıklarını iddia ettiler. Hatta geminin yandığına dair görüntüler bile paylaştılar" dedi.

İran'ın bu konudaki iddialarını yalanlayan Trump, "O gemiye asla saldırılmadı, gemi hiçbir şekilde yanmadı" ifadesini kullandı. Trump, paylaşılan görüntülerin ise gerçek olmadığını ileri sürdü.

Saldırıların ne zaman biteceğiyle ilgili inisiyatifin ABD tarafında olduğunu ifade eden Trump, İran tarafının bir anlaşma yapmayı "canıgönülden" istediğini ama kendisinin henüz bir anlaşma yapıp yapmama konusunda kararsız olduğunu dile getirdi.

Trump, "Savaşın sonuna yaklaşmışken, düşman tarafın askeri gücü büyük ölçüde zayıflatılmışken diğer ülkelerin devreye girmesinin yerinde bir adım olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

05.19 'İSRAİL, SAVAŞ SUÇUNDAN YARGILANMALI'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Tahran'daki yakıt depolarını bombalayarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve yargılanması gerektiğini belirtti.

04.43 DUBAİ'DE TÜM UÇUŞLAR DURDU

Birleşik Arap Emirlikleri, İHA'nın sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

04.35 SUUDİ ARABİSTAN: 3 İHA DAHA HAVADA ENGELLENDİ

Suudi Arabistan, ülkenin doğusuna atılan üç İHA'nın daha havada engellendiğini, böylece bu gece engellenen İHA sayısının 38'e yükseldiğini açıkladı.

03.24 DUBAİ HAVALİMANI ÇEVRESİNE İHA SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Uluslararası Havalimanı çevresinde insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada Dubai Uluslararası Havalimanı yakınında bir yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alma çabalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

03.03 İRAN'DAN 12 SAAT ARADAN SONRA YENİ MİSİLLEME

ABD-İsrail'in saldırılar düzenlediği İran, yaklaşık 12 saat aradan sonra İsrail'e füze ateşledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'ın misillemesi nedeniyle birçok kentte sirenler çalarken başkent Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemeye çalıştığı görüldü. Bu sırada gökyüzünden şiddetli bir patlama sesi geldi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, şiddetli patlama sesinin açık alana füze isabetinden kaynaklanabileceğini iddia etti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma vakası bildirilmediğini aktardı.

02.35 'İRAN'DA 200'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRI DÜZENLEDİK'

İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

02.32 TAHRAN VE KEREC'TE PATLAMA SESLERİ

İran medyası, ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

01.35 IRAK VE BAE'DEN KRİTİK TEMAS

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması, diyalog masasına geri dönülmesi ve bölgenin güvenliği ile halkların çıkarlarının korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

01.23 İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

00.25 İRAN: 700 FÜZE VE 3 BİN 600 FÜZE ATTIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Ali Naini, şu ana kadar ABD ve İsrail hedeflerine yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 civarında insansız hava aracı (İHA) atıldığını söyledi.

00.11 LÜBNAN'DA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

00.07 İRAN'DAN 'TAHLİYE' UYARISI

İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti ile Katar'ın başkenti Doha'nın bazı bölgelerine saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak, buralarda yaşayanları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA