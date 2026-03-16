'Orhan Gencebay Hastaneye Kaldırıldı' İddiası: Bir Anda Fenalaşan Gencebay'da Koronavirüs Şüphesi! Ailesinden Açıklama Geldi

Yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvuran usta sanatçı Orhan Gencebay'ın koronavirüs şüphesiyle yatışı yapıldığı iddia edildi. Gencebay'ın tedavisinin hastanede devam ettiği öne sürülürken, söz konusu iddiaların ardından Sevim Emre açıklama yaptı. Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yüksek ateş nedeniyle bir anda rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, hastaneye başvurdu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçının tedbir amaçlı yatışının yapıldığı iddia edilmişti.

Gencebay’ın tedavisine hastanede devam ettiği öne sürülürken, eşi Sevim Emre'den söz konusu iddialara dair açıklama geldi.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

2. Sayfa'ya konuşan Emre, “Kontrol amaçlı hastaneye bile gidemeyecek miyiz? Orhan abiniz kale gibi maşallah. Allah onu korusun” ifadelerini kullandı.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Gencebay'ın koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberi paylaşarak, “Bu haber asılsızdır. Orhan Bey kale gibi” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Orhan Gencebay
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
