Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri

Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kendini odaya kilitleyen şüpheliyi ikna çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Son Güncelleme:
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA-DHA

AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Balkanlar'dan Gelen Soğuk Hava Dalgası Bayramda Kenti Esir Alacak AKOM'dan İstanbul İçin Kritik Uyarı: Balkanlar'dan Geliyor, Bayramda Kenti Esir Alacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İlber Ortaylı'ya Son Veda... 'Daha Gülünecek Çok An Vardı' İlber Ortaylı'ya Son Veda...
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den İran'a Kritik Hamaney Telefonu ABD-İsrail-İran Savaşında Rusya Devreye mi Girdi? Putin'den Hamaney İçin Kritik Telefon
Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret: 'Gemi Göndermeyeceğiz' Trump'ın 'Hürmüz' Çağrısına Üç Ülkeden Ret
Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı Ankara'da Feci Kaza: 2 Ölü, 12 yaralı
Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Tutukluyorlar
'İBB Davası'nda Beşinci Gün: Duruşma Başlamadan Sona Erdi 'İBB Davası' Başlamadan Sona Erdi