Antalya Kepez Kaymakamlığı Binasında Silah Sesleri
Antalya'nın Kepez ilçesinde Hükümet Konağı'nda silahla ateş edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kendini odaya kilitleyen şüpheliyi ikna çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Antalya'da Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.
Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA-DHA
