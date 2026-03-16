Canon O'Brien'dan Oscar Ödül Gecesine Damga Vuran Epstein Göndermesi: En Azından Pedofilleri Tutukluyorlar

Ünlü sunucu Conan O’Brien sunuculuğunu yaptığı Oscar Ödülleri’nde İngiliz adayların yokluğunu sarsıcı bir espriyle yorumladı. Açılış konuşmasında İngiltere'yi kast ederek "En azından pedofilleri tutukluyorlar" diyen O’Brien, Jeffrey Epstein skandalına dair yaptığı bu sert espriyle ödül töreninde soğuk rüzgarlar estirdi.

98. Akademi Ödülleri'nin sunuculuğunu gerçekleştiren Conan O’Brien, açılış monoloğunda yaptığı sert şakalarla geceye damga vururken, özellikle İngiliz sinema dünyasına yönelik Epstein göndermesi törenin en çok konuşulan anı oldu.

CONAN O'BRIEN'DAN OSCAR'DA 'EPSTEIN GÖNDERMESİ'

Gecenin en çarpıcı anı, O’Brien’ın oyunculuk kategorilerindeki aday listesine dair yaptığı yorum oldu. Ünlü komedyen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında bu yıl hiçbir İngiliz aday bulunmamasını oldukça tartışmalı bir sebeple ilişkilendirdi.

İNGİLİZ ADAYLAR NEREDE?

O’Brien, İngiliz adayların yokluğunu tiye alırken, "Bu yıl başrol kategorilerinde hiç İngiliz aday olmamasının sebebi ne biliyor musunuz? En azından pedofilleri tutuklamaya başladılar" diyerek salonda buz gibi bir hava estirdi.

Jeffrey Epstein davasıyla bağlantılı olarak İngiliz kraliyet ailesi ve yüksek sosyetesine uzanan skandallara dolaylı bir gönderme olarak değerlendirildi.

