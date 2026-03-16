İsrail, Gazze'de Ateşkese Rağmen Katlediyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 247'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 8 ölü ve 17 yaralı getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 671 kişinin öldürüldüğü, 1779 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 756 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI YÜKSELDİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 247'ye, yaralı sayısının da 171 bin 878'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

