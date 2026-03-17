Trump NATO'ya İsyan Etti: 'Bize İran'da Destek Olmadı, Artık İhtiyacımız Yok'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerinin İran’a yönelik ABD ve İsrail operasyonuna katılmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müttefiklerin operasyona dahil olmak istemediğini belirten Trump, "Artık NATO’nun yardımına ihtiyacımız yok. Aynı şekilde Japonya, Avustralya ve Güney Kore’den de destek istemiyoruz" dedi.

'BİZE YARDIM ETMİYORLAR'

Trump, NATO’nun Hürmüz Boğazı’nda güvenliği sağlamamasını eleştirerek, "Trilyonlarca dolar harcıyoruz, ama bize yardım etmiyorlar. Bu değerlendirilmesi gereken bir mesele" ifadelerini kullandı. İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlarda elde edilen başarılara dikkat çeken Trump, "İran ordusunu ve liderlerini hedef aldık, büyük bir askeri başarı elde ettik" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi