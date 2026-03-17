ABD, İsrail ve İran Savaşında 18'inci Gün | İsrail: Ali Laricani'yi Öldürdük

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, Lübnan, Hark Adası ve Hürmüz Boğazı cephelerinde de devam ediyor. İsrail'in İran'ı hedef alıp dalga dalga yayılan bombardımanı on sekizinci güne girerken İran, İsrail dahil Körfez ülkelerindeki ABD üslerini ve bazı ABD şirketlerinin ofislerini hedef alıyor.

İsrail, Lübnan sınırında kara harekatına devam ediyor, İsrail’in 2 Mart'ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılarda ölü sayısı 886’ya, yaralı sayısı ise 2 bin 141’e yükseldi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi. İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı. Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

12.26 'ALİ LARİCANİ ÖLDÜ'

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin İsrail ordusu saldırısında öldüğünü iddia etti.

12.19 'İRANLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ'

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

12.00 İRAN'DAN 'LARİCANİ' AÇIKLAMASI

İranlı yetkililer Laricani'nin kısa süre içinde açıklama yapacağını belirtti.

11.12 İRANLI ÜST DÜZEY HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin hedef alındığı iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun gece Laricani'yi hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiği öne sürdü. İsrailli yetkili, Laricani'ye yönelik hava saldırısının sonucunun henüz bilinmediğini aktardı.

Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İsrail ordusunun dün gece İran'da "önemli isimleri" hedef aldığı açıklaması yaptı.

İran makamları ise Laricani'ye saldırı iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Saldırılarda ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin de hedef alındığı ileri sürüldü. Bu saldırının sonucunun da henüz bilinmediği kaydedildi.

11.09 TAHRAN'DA AĞIR BİLANÇO

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Tahran Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, Tahran eyaletindeki hasara ilişkin bilgi verdi.

Vali Mutemediyan, "Tahran eyaletinde savaş nedeniyle 12 bin konut kısmen veya tamamen hasar gördü." dedi.

Konutları hasar gören vatandaşların belediyeye başvurması gerektiğini belirten Mutemediyan, maddi hasarları belediyenin tazmin edeceğini kaydetti.

10.49 SUUDİ ARABİSTAN: 31 İHA İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu.

08.05 BİR TANKER DAHA VURULDU

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nin doğusunda bir tanker gemisinin "bilinmeyen bir cisim" tarafından vurulduğunu ve gemide küçük çaplı hasar meydana geldiğini bildirdi. Gemide küçük çaplı hasar oluşurken, mürettebatta yaralanma olmadı ve herhangi bir çevresel etki bildirilmedi. UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek, gemilere dikkatli seyretmeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti rapor etmeleri tavsiyesinde bulundu.

07.30 TAHRAN OKUL SALDIRISI İÇİN TAZMİNAT TALEP EDECEK

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir kız okuluna düzenlenen ölümcül saldırı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'den tazminat talep edileceğini açıkladı. Çoğu çocuk olmak üzere 160'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından yürütülen incelemeler tamamlandı. 28 Şubat'ta gerçekleşen olaya ilişkin yapılan soruşturmalar, saldırının sorumlusunun ABD olduğunu işaret ediyor.

07.15 'HÜRMÜZ BOĞAZI SADECE DÜŞMANLARA KAPALI'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, stratejik Hürmüz Boğazı'nın genel trafiğe açık kalmaya devam ettiğini ancak kendilerine yönelik "korkakça saldırıyı" gerçekleştiren düşmanlar ve müttefikleri için kapalı olduğunu belirtti. Bu süreçte Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazda seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak amacıyla askeri operasyonlara katılma talebini reddetti.

07.05 KATAR'DA FÜZE SALDIRISI ENGELLENDİ

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeyi hedef alan füze saldırısının engellendiğini duyurdu.

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Katar Devleti'ni hedef alan bir füze saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzenin kaynağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

06.00 İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran ve Beyrut semalarından yükselen dumanlar ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı. Lübnan basını, Beyrut yakınlarındaki Aramoun kasabasında bulunan bir konuta füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.

05.13 İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'dan yapılan misillemenin ardından, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin saldırıyı önlemeye çalıştığı belirtildi.

Telefonlara gelen ön uyarı alarmından kısa bir süre sonra başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler çaldı. Tel Aviv çevresinde İran füzelerini önlemeye çalışan İsrail hava savunma füzelerinin sesleri duyuldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Kudüs semalarında da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirirken İsrail hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlediğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan bölge ve yaralanma vakası olmadığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran misillemesinin hemen öncesinde, İran'ın başkenti Tahran ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik eş zamanlı ve geniş çaplı saldırı başlattığını duyurdu.

05.10 İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN BAŞKENTİ BEYRUT'A HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı. Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

04.43 BAĞDAT'TA BİR EVE HAVA SALDIRISI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın milislerin bulunduğu Cadiriye bölgesindeki bir eve hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıya uğrayan evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye girişler kapatıldı. Saldırıya uğrayan evin bulunduğu bölgeye ambulansların geldiği görüldü.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor. Irak makamlarından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

04.08 BAE'DE PETROL TESİSİNE İHA SALDIRISI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde bir petrol üretim bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Füceyre Hükümeti Medya Ofisi tarafından, yapılan açıklamada, “Füceyre Petrol Sanayi Bölgesi, İHA tarafından hedef alınması sonucu yangın çıktı.” ifadesine yer verildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtilen açıklamada, sivil savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için anında müdahale ettiği vurgulandı. İHA’nın kaynağına dair bilgi verilmezken, halktan asılsız söylentilere itibar etmemeleri istendi.

03.21 İRAN'DAN YENİ SALDIRI DALGASI

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, İsrail'in kuzeyini hedef alan bir misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiği ve İsrail hava savunma sistemlerinin bu füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.

Füzelerin ateşlendiğine yönelik açıklamadan kısa bir süre sonra yeni bir duyuru yapılarak "saldırının önlendiği ve sığınaklardan çıkılabileceği" ifade edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan bu dalgada "az sayıda" füze ateşlendiğini ve bunların da İsrail semalarına ulaşmadan önlendiğini ileri sürdü.

03.07 BAE HAVA SAHASINI KAPATTI

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında hedef aldığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava sahasını tedbir amacıyla geçici ve kısmi olarak kapattığını ve füze ile insansız hava aracı (İHA) saldırılarını engellemeye çalıştığını bildirdi.

02.59 TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara ilişkin bilgilere yer verildi. Haberlerde, Tahran'ın çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

02.58 BAĞDAT'TA PEŞ PEŞE PATLAMALAR

Irak'ın başkenti Bağdat'ta art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Bağdat'ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu "Yeşil Bölge"nin yakınında yükselen patlama sesleri, başkentin diğer bazı semtlerinden de duyuldu.

Bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğinin hava savunma sistemi saldırılara karşı devreye girdi. ABD Büyükelçiliğinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

Irak makamlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

01.54 200 ABD ASKERİ YARALI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini bildirdi.

00.39 ERAKÇİ'DEN YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, batı medyasında yer alan, son günlerde Tahran yönetiminin ABD'yle doğrudan temas halinde olduğu yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA