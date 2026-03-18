Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem

AFAD verilerine göre bugün erken saatlerde Tokat, Muğla ve Kahramanmaraş'ta 3 ve üzeri büyüklükte depremler meydana geldi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye’nin çeşitli noktalarında gece saatlerinden itibaren depremler meydana geldi. Kahramanmaraş, Muğla ve Tokat’ta 3 ve üzeri şiddette depremler kaydedildi. İşte o depremler…

KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.51’de Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.16’da Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla’nın Datça ilçesine 227.90 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 6.6 kilometre derinlikte ölçüldü.

TOKAT DEPREM İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre, saat 03.10’da merkez üssü Tokat’ın Erbaa ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 5.5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

