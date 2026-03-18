MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart Paylaşımı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin resmi sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

'EBEDİ VARLIĞININ TEMİNATIDIR'

Bahçeli, "Çanakkale'de kurulan müdafaa, Türkiye'nin ebedi varlığının teminatıdır" başlığıyla paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale; çelikleşmiş düşman kuvvetlerine karşı iman, irade ve iffetle doğrulmuş Türk milletinin, istiklal ve istikbali namına sergilediği emsalsiz bir haysiyet müdafaasıdır. Vatanı çiğnemek, milleti dize getirmek, tarihi ters yüz etmek hevesiyle hücuma kalkışan müstevlî kuvvetler; karşılarında korkuyu yenmiş bir basireti, kefeni çoktan giymiş bir kahramanlığı, kökeni, mezhebi, meşrebi, yöresi ne olursa olsun aynı bayrak altında kenetlenmiş bir millet vakarını bulmuşlardır.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve mukaddesat uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükran hislerimle yâd ediyor; aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum."

Kaynak: DHA