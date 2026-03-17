Kuşadası Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, dün tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Bakanlık, kararın Anayasa ve Belediye Kanunu uyarınca 'geçici tedbir' olarak alındığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Günel ile birlikte belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi, 13 Mart’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınmış, 16 Mart’ta tutuklanmıştı. Soruşturmanın, tanık beyanları, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda yürütüldüğü belirtilmişti. Yetkililer, suçlamalara ilişkin 'makul şüphe' oluştuğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

