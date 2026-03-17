Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Bölgemizi Adım Adım Felakete Sürüklüyorlar'

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki: 'Bölgemizi Adım Adım Felakete Sürüklüyorlar'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldiği iftar programında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz.

* (İsrail) Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz.

* (İsrail) Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir.

* Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız.

* Bugün her bakımdan daha özgür, daha çoğulcu, daha renkli bir basın ve yayın iklimine sahibiz. İmtiyazlarını kaybedenler rahatsız olsa da inşallah bir daha o eski günlerin hortlatılmasına izin vermeyeceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

