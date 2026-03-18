ABD-İsrail Gizli Yazışmaları Ortaya Çıktı: İran Sonuna Kadar Savaşacak

ABD-İsrail-İran savaşının 19. gününe girilirken ABD ile İsrail arasındaki gizli yazışmalar ortaya çıktı. Washington Post gazetesi tarafından ulaşılan yazışmalarda İsrail’in İran’ın ‘sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu’ değerlendirmesi yapıldı.

Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi. ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.

İSRAİL, AYAKLANMA ÇIKMASINI UMUYOR

Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi. Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.

Kaynak: Washington Post

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Canlı Blog - İran, Laricani'nin Ölümünü Doğruladı İran'dan Laricani'nin İntikamı İçin Saldırı! Tel Aviv'de Siren Sesleri
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Canlı Blog - İran, Laricani'nin Ölümünü Doğruladı İran'dan Laricani'nin İntikamı İçin Saldırı! Tel Aviv'de Siren Sesleri
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak
ABD-İsrail Gizli Yazışmaları Ortaya Çıktı: İran Sonuna Kadar Savaşacak ‘İran Sonuna Kadar Savaşacak’
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart Paylaşımı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 18 Mart Paylaşımı