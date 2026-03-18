Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten CHP lideri Özgür Özel'in 'malvarlığı iddialarına' yönelik ikinci yanıt geldi. Bakan Gürlek, Özel'i yalanlayarak üzerine kayıtlı 4 taşınmaz olduğunu açıkladı. Özel'in iki amacı olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Birinci amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek. İkincisi ise Muhittin Böcek davasındaki bazı iddiaların üzerini örtmek” ifadesini kullandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hakkında ortaya attığı mal varlığı iftiralarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'SAHTE VE DÜZMECE BELGELER'

“O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler” diyen Bakan Gürlek, belgelere dayanak olarak gösterilen “ID” numaralarında da Akın Gürlek yazmadığını belirtti. CHP Lideri Özgür Özel’in amacının “Asrın Yolsuzluk Davasını” perdelemek olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

'ÖZGÜR ÖZEL İKİ NOKTAYI PERDELEMEK İSTİYOR'

“Özgür Özel'in birinci amacı burada Asrın Yolsuzluğunu perdelemek. İkinci amacı biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”

'ÜZERİME KAYITLI 4 TAŞINMAZ VAR'

Bakan Gürlek, kendi üzerine kayıtlı 4 taşınmaz bulunduğunu, taşınmazların değerinin de belli olduğunu anlatan Bakan Gürlek, “Benim verilemeyecek hesabım yok. Bu konuda da zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. İşte örnek belgeler sunuyor, tapu belgeleri, bunların hepsi gerçek dışı, sahte belgeler. Zaten sahte hemen ortaya çıkar ki burada da mahkeme tapuyu yazacak.” dedi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Bakan Gürlek, tapu kayıtlarının ekran görüntülerini de paylaştı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Gürlek’in, İzmir’in Konak ilçesinde 3, İstanbul’un Tuzla ilçesinde 1 dairesi var.

'LÜKSEMBURG'A GİTMEDİM'

Gürlek, Özel'in "Lüksemburg'da yatı var" iddiasına da yanıt verdi. Lüksemburg’a gitmediğini söyleyen Gürlek yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını söyledi. Gürlek, bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaları ortaya atanların bunu ispat edememesi halinde iftira kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Akın Gürlek Özgür Özel Adalet Bakanı
Son Güncelleme:
