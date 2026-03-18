NATO Görevi Beklenmeden... İspanya Irak'tan Çekiliyor

İspanya, Irak’taki askerlerini tahliye etmeye hazırlanıyor. Normalde Mayıs ayında NATO’nun Irak’taki misyonunun komutasını devralması planlanan Madrid yönetimi, görev süresi yıl sonuna kadar uzatılmış olsa da 71 askeri personelini ülkeden geri çağırıyor.

Savunma Bakanı Margarita Robles, kararın NATO’nun güvenlik gerekçeleri doğrultusunda alındığını belirtti. Robles, İspanya’nın Irak’taki varlığının iki temel amaca hizmet ettiğini hatırlattı: IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyon ve NATO misyonu çerçevesinde Irak güvenlik ve savunma kurumlarına danışmanlık sağlamak.

NE ZAMAN GELMİŞLERDİ?

NATO Sözcüsü Allison Hart da, Irak’taki görevdeki önceliğin personelin güvenliği olduğunu vurgulayarak misyonun yeniden düzenleneceğini açıkladı. İspanyol askerleri, Ekim 2018’den bu yana Irak hükümetine ulusal güvenlik yapısı ve profesyonel askeri eğitim konusunda danışmanlık veriyordu. Tahliye hazırlıkları, NATO komutasının İspanya’ya geçeceği Mayıs ayı öncesinde başladı.

Kaynak: AA