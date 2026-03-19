Bayram İkramiyesinde Büyük Tuzak! O Mesajı Alan Emekliler Hemen Silsin

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere yatırılmaya başlanan bayram ikramiyeleri, siber dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Son günlerde çok sayıda vatandaşa, resmi kurum adı kullanılarak gönderilen sahte mesajlarla dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu belirlendi.

Dolandırıcıların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun isimlerini kullanarak “Bayram ikramiyeniz tanımlandı” ifadeleriyle mesaj gönderdiği tespit edildi. Mesajlarda yer alan bağlantıya tıklayan vatandaşların banka bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

312 SAHTE SİTEYE ERİŞİM ENGELLENDİ

Konuya ilişkin harekete geçen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 312 internet sitesine erişimi engelledi. Engellenen siteler arasında, bankaların resmi sayfalarını taklit eden adreslerin de bulunduğu ifade edildi.

Siber dolandırıcıların kullandığı bu sitelerin bir kısmının dikkat çekmemek adına bayram temalı isimler tercih ettiği görüldü.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuyla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, yapay zekâ destekli mesajlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, resmi kurumların vatandaşlara SMS ya da link üzerinden ödeme talebi iletmediğini hatırlatarak, şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: Sabah