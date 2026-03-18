Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Fed Beklentisi Piyasayı Sarstı, Ons ve Gram Altın Çakıldı

Altın piyasasında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Küresel gelişmelerin etkisiyle yönünü aşağı çeviren değerli metal, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına odaklanmasıyla sert düşüş kaydetti.

Günün ilerleyen saatlerinde spot ons altın yüzde 3’e yakın değer kaybederek 4 bin 849 dolar seviyesine kadar geriledi. İç piyasada ise gram altın benzer şekilde düşüş yaşayarak 6 bin 900 TL’nin altına indi.

ENERJİ FİYATLARI BASKIYI ARTIRDI

Piyasalardaki düşüşte, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının enflasyonist baskıyı artıracağı beklentisi etkili oldu. Uzmanlar, enerji maliyetlerindeki artışın merkez bankalarının faizleri uzun süre yüksek tutabileceği öngörüsünü güçlendirdiğini belirtiyor.

Piyasa analisti Jamie Dutta, Orta Doğu’daki gerilimin uzaması halinde bu tablonun daha da belirginleşeceğini ifade ederek, yüksek faiz ortamının altın gibi faiz getirisi olmayan varlıklar üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Brent petrol fiyatları gün içinde yüzde 4’ün üzerinde yükselerek 108 dolar seviyesini aştı. Sabah saatlerinde Irak petrolünün Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik gelişmeler fiyatları aşağı çekse de, ABD ve İsrail’in İran’daki doğal gaz sahalarına yönelik saldırıları sonrası petrol yeniden yükselişe geçti.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları da yaklaşık yüzde 7 oranında artış gösterdi.

ORTA DOĞU GERİLİMİ SÜRÜYOR

Bölgede devam eden çatışmalar ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere yönelik kısıtlamalar, enerji fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Artan maliyetler ise küresel enflasyon baskısını daha da artırıyor.

Altın, genellikle enflasyon ve belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak öne çıksa da, yüksek faiz beklentisi yatırımcıların alternatif araçlara yönelmesine neden oluyor.

FED KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda gözler şimdi ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Fed’in faizleri sabit tutması beklenirken, asıl yön belirleyici unsurun Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlar olacağı ifade ediliyor.

Vadeli işlemler piyasalarında ise yıl içinde sınırlı bir faiz indirimi beklentisi fiyatlanıyor.

UZUN VADEDE UMUT DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre kısa vadede yaşanan düşüşe rağmen altının uzun vadeli görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. Merkez bankalarının altın alımları, stagflasyon riski ve yatırımcıların portföy çeşitlendirme eğilimi, fiyatların ilerleyen dönemde yeniden yükselişe geçebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi