Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat: Hız Aşımına Ağır Ceza! Sabit Radarlar Nerede?
Ramazan Bayramı öncesi yola çıkacak sürücüler için hız sınırları ve cezalar yeniden düzenlendi. Yeni tolerans limitleri yürürlüğe girerken, sabit radar noktaları da yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...
HIZ AŞIMINDA YENİ DÜZENLEME
Yapılan düzenlemeyle şehir içinde sürücüler, hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkan sürücülere cezai işlem uygulanacak.
Örneğin; hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hız yapan sürücülere ceza uygulanacak.
ŞEHİR İÇİNDE CEZALAR KADEMELİ ARTIYOR
Yerleşim yerlerinde uygulanan 50 km/saatlik genel hız sınırında cezalar, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren başlıyor.
Hız ihlali oranına göre ceza tutarları ise şöyle:
6-10 km aşım: 2.000 TL
11-15 km aşım: 4.000 TL
16-20 km aşım: 6.000 TL
21-25 km aşım: 8.000 TL
26-35 km aşım: 12.000 TL
36-45 km aşım: 15.000 TL
46-55 km aşım: 20.000 TL
56-65 km aşım: 25.000 TL
66 km ve üzeri: 30.000 TL
ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HIZ LİMİTLERİ VE CEZALAR
Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:
Çift yönlü yollar: 90 km/saat
Bölünmüş yollar: 110 km/saat
Devlet otoyolları: 130 km/saat
Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/saat
Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şu şekilde uygulanacak:
- 11-15 km aşım: 2.000 TL
- 16-20 km aşım: 4.000 TL
- 21-25 km aşım: 6.000 TL
- 26-30 km aşım: 8.000 TL
- 31-40 km aşım: 12.000 TL
- 41-50 km aşım: 15.000 TL
- 51-60 km aşım: 20.000 TL
- 61-70 km aşım: 25.000 TL
- 71 km ve üzeri: 30.000 TL
SABİT RADAR NOKTALARI NEREDE?
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Ancak gezici radar araçlarının yerleri önceden paylaşılmıyor. Gezici radarlar genellikle yol kenarında bekleyen ekip araçlarıyla denetim yaparken, sürücüler radara yaklaşmadan önce yol kenarına yerleştirilen "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla uyarılıyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde il il sabit radar noktalarının harita görselleri bulunuyor. Sürücülerin söz konusu noktaları önceden kontrol ederek hız sınırlarına dikkat etmesi gerekiyor.
