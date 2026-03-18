Bayramda Yola Çıkacaklar Dikkat: Hız Aşımına Ağır Ceza! Sabit Radarlar Nerede?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ramazan Bayramı öncesi yollara çıkacak sürücüler için hız cezası ve trafik kuralları yeniden gündemde. Yeni düzenlemelerle cezalar arttı, tolerans limitleri değişti. Sürücüler özellikle sabit radar ve denetim noktalarının yerlerini merak ediyor.

HIZ AŞIMINDA YENİ DÜZENLEME

Yapılan düzenlemeyle şehir içinde sürücüler, hız limitini en fazla 5 km, şehirler arası yollarda ise 10 km aşabilecek. Bu sınırların üzerine çıkan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Örneğin; hız sınırı 90 km olan yolda 100 km, 110 km olan yolda 120 km, 130 km olan yolda 140 km ve 140 km olan yolda 150 km hız yapan sürücülere ceza uygulanacak.

ŞEHİR İÇİNDE CEZALAR KADEMELİ ARTIYOR

Yerleşim yerlerinde uygulanan 50 km/saatlik genel hız sınırında cezalar, yeni düzenlemeye göre 56 km/saatten itibaren başlıyor.

Hız ihlali oranına göre ceza tutarları ise şöyle:

6-10 km aşım: 2.000 TL

11-15 km aşım: 4.000 TL

16-20 km aşım: 6.000 TL

21-25 km aşım: 8.000 TL

26-35 km aşım: 12.000 TL

36-45 km aşım: 15.000 TL

46-55 km aşım: 20.000 TL

56-65 km aşım: 25.000 TL

66 km ve üzeri: 30.000 TL

ŞEHİRLER ARASI YOLLARDA HIZ LİMİTLERİ VE CEZALAR

Şehirler arası yollarda hız sınırları yol türüne göre değişiyor:

Çift yönlü yollar: 90 km/saat

Bölünmüş yollar: 110 km/saat

Devlet otoyolları: 130 km/saat

Yap-işlet-devret otoyolları: 140 km/saat

Bu yollarda hız ihlali cezaları ise şu şekilde uygulanacak:

11-15 km aşım: 2.000 TL

16-20 km aşım: 4.000 TL

21-25 km aşım: 6.000 TL

26-30 km aşım: 8.000 TL

31-40 km aşım: 12.000 TL

41-50 km aşım: 15.000 TL

51-60 km aşım: 20.000 TL

61-70 km aşım: 25.000 TL

71 km ve üzeri: 30.000 TL

SABİT RADAR NOKTALARI NEREDE?

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin konumları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alıyor. Ancak gezici radar araçlarının yerleri önceden paylaşılmıyor. Gezici radarlar genellikle yol kenarında bekleyen ekip araçlarıyla denetim yaparken, sürücüler radara yaklaşmadan önce yol kenarına yerleştirilen "Radar Hız Kontrolü" tabelalarıyla uyarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde il il sabit radar noktalarının harita görselleri bulunuyor. Sürücülerin söz konusu noktaları önceden kontrol ederek hız sınırlarına dikkat etmesi gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi