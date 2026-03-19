ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'inci Gün: Katar, İranlı 2 Ataşeyi Sınır Dışı Etti

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 20’nci gününe girdi. İran, çok sayıda üst düzey siyasi ve askeri liderini kaybederken, misilleme eylemlerine devam ediyor. Bu arada Katar, İranlı 2 ataşeyi sınır dışı etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta nükleer müzakereler devam ederken İran'ı vurmasıyla başlayan savaş, şiddetlenerek devam ediyor. Savaş 20'inci gününe girerken, ABD ve İsrail’in, İran’ın üst düzey siyasi ve askeri isimlerini doğrudan hedef alan saldırılarıyla gerilim yeni bir eşiğe taşındı. İran da buna yanıt olarak hem İsrail'i hem de ABD'nin bölgedeki üslerini hedef alıyor.

Son hava saldırılarında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü.

Ayrıca İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

KATAR İRANLI ATEŞELERİ SINIR DIŞI ETTİ

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ataşesi ile askeri ataşeyi istenmeyen kişiler ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi. İran'ın misilleme eylemlerinin hedeflerinden biri de Katar olmuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

ABD Kapıyı Daraltıyor: Vizede Yeni Dönem ABD Kapıyı Daraltıyor: Vizede Yeni Dönem
Bakan Fidan Riyad'da Katar ve Ürdün Bakanlarıyla Görüştü Bakan Fidan Riyad'da Katar ve Ürdün Bakanlarıyla Görüştü
NATO Görevi Beklenmeden... İspanya Irak'tan Çekiliyor NATO Görevi Beklenmeden... İspanya Irak'tan Çekiliyor
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fransa’da Şaşırtan Keşif: Antik Galyalılar Oturur Pozisyonda Gömülmüş Fransa’da Şaşırtan Keşif: Antik Galyalılar Oturur Pozisyonda Gömülmüş
Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 20'inci Gün: Katar, İranlı 2 Ataşeyi Sınır Dışı Etti Katar, İranlı 2 Ataşeyi Sınır Dışı Etti
Türkiye Suriye’deki Kimyasal Silah Temizliği Gücü'ne Katıldı Türkiye Suriye’deki Kimyasal Silah Temizliği Gücü'ne Katıldı
Bakan Fidan Riyad'da Katar ve Ürdün Bakanlarıyla Görüştü Bakan Fidan Riyad'da Katar ve Ürdün Bakanlarıyla Görüştü
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'