Galatasaray'da Noa Lang Şoku! Parmağı Koptu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield’da İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’a konuk oldu. Maçın ikinci yarısında Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil edilen Noa Lang, kısa süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Hollandalı hücum oyuncusu, topa müdahale sırasında reklam panolarına çarptı ve acıyla yerde kaldı. Saha içinde kanaması gözlenen Lang için her iki takımın teknik heyeti hızla müdahale etti. İlk müdahale saha kenarında yapıldıktan sonra yaklaşık 5 dakika süren kontrolün ardından Lang, sedyeyle oyundan çıkarıldı. TRT Spor'un haberine göre Noa Lang parmağı koptu. Yıldız oyuncunun parmağının dikileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi